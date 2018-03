Sagen mellem Sorø Kommune og Jørgen Steen Jensen er gået i hårdknude. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Minister skal svare på spørgsmål om giftigt affald

Sorø - 19. marts 2018

Sagen om giftigt pcb-betonaffald fra nedrivningen af Frederiksberg Skole kan ende på miljøminister Esben Lunde Larsens (V) bord.

For folketingspolitikeren Christian Rabjerg Madsen (S) vil nu stille udvalgsspørgsmål til ministeren på baggrund af sagen om Frederiksberg Skole. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Christian Rabjerg Madsen er næstformand i Folketingets miljø- og fødevareudvalg. Han hæfter sig blandt andet ved, at Sorø Kommune både varetager opgaven som bygherre og tilsynsmyndighed i forbindelse med byggeriet af Ny Frederiksberg Skole, og at der er uenighed om mængden af pcb-gift.

- Jeg kan ikke på afstand se, om der er den ene eller anden mængde pcb-gift i affaldet. Jeg kan bare se, at kommunen har en interesse i at træffe en bestemt afgørelse, for den vil gerne af med affaldet. Det behøver ikke at være problematisk. Men man kunne godt overveje, om der skal være en ankemulighed. Derfor vil jeg have ministeren og embedsværket til at vurdere sagen, og vurdere om der i denne type sager er problematiske dobbeltroller, siger Christian Rabjerg Madsen.

Sagen handler om 5600 ton betonaffald fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole ved Sorø. Affaldet er forurenet med miljøgiften pcb, der blev brugt i fugemassen, da skolen i sin tid blev bygget. Derfor skal betonaffaldet håndteres på en særlig måde.

Oprindeligt var aftalen, at Sjællands Lastvognsophug A/S i Fulby ved Sorø skulle modtage betonaffaldet og indkapsle det i jorden under en ny betonplads. Men ifølge indehaveren Jørgen Steen Jensen viser flere prøver, at pcb-indholdet er langt højere end forventet.

Sorø Kommune er ikke enig med indehaveren og mener, at metoden stadig kan forsvares miljømæssigt. Så det meste betonaffald ligger stadig i bunker hos Sjællands Lastvognsophug, og nu er sagen gået i hårdknude.

Senest har Sorø Kommune valgt en ny entreprenør til at modtage det sidste betonaffald fra den gamle skole. Og kommunen har sendt et påbud til Sjællands Lastvognsophug om at grave betonen ned i jorden, ellers kan det ende med en politianmeldelse.

Christian Rabjerg Madsen forventer at få skriftligt svar på sine spørgsmål i løbet af et par uger.

