Minister skal se på sag om forældres ytringsfrihed

Sorø - 10. april 2019

Enhedslistens Eva Flyvholm har bragt sagen om de nedtagne flyers fra Sorø-institutioner videre til Indenrigsministeriet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det bliver nu op til indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) at afgøre, om det var et brud på forældrenes ytringsfrihed, da kommunaldirektør Søren S. Kjær bad daginstitutionerne i Sorø om at fjerne de flyers med informationen om lørdagens demonstration på Torvet i Sorø, som forældre havde hængt op i institutionerne. Ved lørdagens arrangement demonstrerede forældre for at få indført en minimumsnormering i daginstitutionerne.

Forældre havde forud for demonstrationen hængt flyers op i institutionerne på opslagstavler, der er beregnet til, at forældrene kan kommunikere med hinanden, men Søren S. Kjær bad efterfølgende institutionslederne om at fjerne dem.

Kommunaldirektørens begrundelse var, at kommunens ansatte skal kunne møde på deres arbejdsplads, uden at de skal blive mødt af opslag, der indeholder en kritik af de politiske rammer, som byrådet har vedtaget. I den nævnte flyer inviteres til demonstration vendt mod byrådets prioriteringer. Dertil kommer, at forældrene efter kommunens opfattelse skal kunne hente og aflevere deres børn uden at blive mødt med invitation til demonstration mod institutionernes rammer. Daginstitutionerne er en ramme for pasning af børn og for medarbejdernes hverdag. Endelig har Søren S. Kjær anført, at forældrene har mange andre muligheder end institutionens opslagstavle for at kommunikere med hinanden.

Eva Flyvholm, der sidder i Folketinget for Enhedslisten og selv har barn i en af Sorøs institutioner, siger:

- Tænk engang, at hive opslag for en bred forældre-demonstration ned, fordi man ikke vil finde sig i kritik. Det er et problem for ytringsfriheden. Og så virker det heller ikke synderligt klogt eller demokratisk bare at ignorere problemerne, når vi er så mange forældre, der er dybt bekymrede over, at der ikke er voksne nok.

Eva Flyvholm har stillet følgende spørgsmål til indenrigsministeren:

»Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med gældende regler og praksisser og hensynet til ytringsfriheden, når en kommunaldirektør beordrer opslag for en bred demonstration for nationale minimumsnormeringer fjernet fra alle kommunens institutioner, med den begrundelse, at det er en kritik af de politiske rammer som byrådet har vedtaget, og at forældre der henter og bringer ikke skal mødes med opfordring til demonstration?«

- Vi afventer ministeriets afgørelse i sagen, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Jeg har bakket Søren S. Kjær op i denne sag. Det er min opfattelse, at vi skal holde politisk agitation ude af vore daginstitutioner, og det her handler om politik. Vi sætter heller ikke valgplakater op på opslagstavlerne i institutionerne. Beslutter ministeren noget andet, tager vi naturligvis det til efterretning, men umiddelbart mener vi, at vi har handlet korrekt.