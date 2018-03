Formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF), er sammen med resten af udvalget i gang med at vende hver eneste »fem-øre«. Kun kurveknæk kan redde udvalgets økonomi. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Minister-penge bliver brugt til at lappe huller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister-penge bliver brugt til at lappe huller

Sorø - 14. marts 2018 kl. 14:50 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En voksende ældrebyrde er et fremtids-scenarie, der har været omtalt hyppigt gennem de seneste mange år i landets kommuner.

Også i Sorø Kommune, hvor meget tyder på, at fremtids-scenariet er blevet omsat til omkostningstung nutid.

I hvert fald viser tallene, at der sidste år var 20 flere ældre på 80 år eller derover end budgetteret. Og hvis man ser på det samlede antal af plejekrævende borgere, var der 50 mere end beregnet. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Hvis 2018 udvikler sig som 2017, vil byrådets social- og sundhedsudvalg mangle 13,7 mio. kr. i at få enderne til at nå sammen.

Og endnu værre - hvis 2018 fortsætter, som året er begyndt - de to første måneder viste 20 pleje- og omsorgskrævende flere borgere end ventet - så skal udvalget ud og finde 15,9 mio. kr.

Indtil videre satser udvalget på, at det er de 13,7 mio. kr., der skal forsøges dækket ind.

Og et enigt udvalg har også besluttet, hvordan de penge skal findes.

Demografipuljen på tre mio. kr. bliver indløst. En forsikringspulje på tre mio. kr. bliver også taget i brug. Derudover forventer forvaltningen at kunne spare fem mio. kr. på diverse effektviseringer:

- Vi har tiltro til, at det kan lade sig gøre, uden at det går ud over de varme hænder. Det ser realistisk ud, siger formand for udvalget, Lars Schmidt (DF) til Dagbladet og Sjællandske.

Og endelig bliver også puljepenge fra Sundheds- og Ældreministeriet inddraget. Her fik Sorø Kommune tidligere på året lige godt 2,7 mio. kr. til at forbedre bemandingen i hjemmeplejen og på plejehjemmen. Pengene vil da også blive brugt til ansættelse af flere social- og sundhedsassistenter/hjælpere, men de flere ansatte får så også flere borgere at tage sig af.

Dermed vil eksisterende brugere af hjemmeplejen og plejehjem ikke komme til at mærke forbedringer for puljepengene, der snarere bliver brugt til at undgå forværringer.

- Ja, medmindre at kurven knækker, så der alligevel ikke bliver brug for besparelserne. Så vil puljepengene bliver brugt til at løfte området, siger Lars Schmidt.

Udvalget har sat sig for at følge udviklingen tæt og skal have friske tal at forholde sig til en gang om måneden.

Beslutningen om at dække de 13,7 mio. kr. ind som beskrevet, skal også godkendes af økonomiudvalg og byråd, før det er en realitet.