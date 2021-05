Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin på hug, mens borgmester Gert Jørgensen og udvalgsformand Jens Nygaard ser til. Biolog og projektleder Line Magnussen fortæller, at området ved rådhuset netop er slået for at give plads for en vild blomstereng. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Minister i Sorø: Vild med vilje er ved at blive til en folkebevægelse

Sorø Kommune havde besøg af miljøminister Lea Wermelin.

Sorø - 10. maj 2021 kl. 17:14 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

: Det var en minister på jagt efter vilde idéer, der mandag eftermiddag besøgte Sorø Kommune. Lea Wermelin står sammen med ministeriet bag konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Den konkurrence har Sorø Kommune kastet sig ind i - men det har 91 andre kommuner i Danmark også, så konkurrencen er knivskarp.

- Det er smittende at se, hvad vi kan gøre sammen, siger Lea Wermelin.

- Selvfølgelig er der lidt bump på vejen. Vi skal blandt andet vænne os til at se ting, der ser lidt anderledes ud, når naturen rundt om os bliver lidt mere vild, men viljen er til stede de fleste steder. Jeg oplever, at der nærmest er en folkebevægelse for at gøre noget for naturen. Ingen kan gøre alt, men vi kan allesammen gøre lidt - selv børnehavebørn kan være med på deres måde.

Mange projekter Forinden havde Lea Wermelin set kommunens elbiler og den del af rådhuse-området, der er udlagt til vild med vilje. Hun hørte også om golfbanen, der er bivenlig, og om højmose-projektet i Verup Mose og Sandlyng Mose. På Diget og ved Skælskørvej har kommunen udlagt vild med vilje-områder, ligesom midterrabatten på Slagelsevej-Ringstedvej er med i projektet sammen med rundkørslerne i kommunen. Strandtudser, løvfrøer og hasselmus hørte ministeren også om, og så bliver en del af de kommunale grøftekanter ikke længere slået. Det sidste er lidt på forsøgsbasis, da det blandt andet skal vejes op mod trafiksikkerheden.

I nogle af områderne er der skilte med oplysninger om projektet. Det skal ,udbygges i den kommende tid.

Ministeren hørte også om tiltag på de sociale medier, ligesom der er private projekter, og her i 2021 skal skoler og dagpasninger involveres endnu mere.

Borgmester Gert Jørgensen og formanden for teknisk udvalg, Jens Nygaard, tog imod ministeren, men en god del af præsentationen tog kommunale medarbejdere sig af.

Ormen er en hale Lea Wermelin kom til Sorø fra et besøg i Svendborg, og hun skulle videre til Brøndby, men inden hun forlod Sorø, bød turen også på et kig ind i børnehuset Holberghaven, hvor naturvejleder Kirsten Blicher Friis havde haft en krible-krable-børnegruppe med ud i naturen for at finde smådyr. Her hørte hun blandt andet, at ingen desværre havde fundet en edderkop, og at en orm ikke har nogen hale, for den ligner jo selv en af slagsen.

- Det er helt vildt, at 92 danske kommuner er med i konkurrencen og kæmper for at skabe plads til den vilde natur - både fysisk og i danskernes bevidsthed, siger hun.

- Sammen kan vi gøre en forskel for de tusindvis af plante- og dyrearter, der lige nu er truet af den krise, naturen står i. Derfor er det afgørende, at vi får vild natur og biodiversitet på dagsordenen.