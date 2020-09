Mange børnefamilier kom for at hjælpe ved affaldsindsamlingen. Det lover godt for fremtiden, mener DN i Sorø. Foto: DN Sorø

Mindre affald ved Sorø Sø end ellers

- Det glædelige var, at det især var børnefamilier, som var mødt frem for at yde en indsats, så det lover rigtig godt for fremtiden, siger en tilfreds næstformand for DN Sorø, Rolf Lehrmann.