Else Lendals store hjerte og glæde ved at hjælpe og være tilstede var åbenlys. Foto: Hans-Jørgen Johansen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Mindeord om Else Lendal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord om Else Lendal

Sorø - 15. november 2019 kl. 14:56 Af Margit Schelde på vegne af Sorø Sogns Menighedsråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Else Lendal er død. Hun sov stille ind i sit hjem.

Sorø Sogns menighedsråd vil meget gerne mindes Else Lendals meget aktive liv, især Else Lendals mange år i Sorø Sogns tjeneste.

Else Lendal var et meget energisk og aktivt menneske. Hun viste sin næstekærlighed med handlinger.

Især skylder Sorø Sogns menighedsråd og menighed Else Lendal stor tak for hendes utrættelige arbejde for det kirkelige liv.

En af Else Lendals helt store fortjenester var at starte børnearbejdet sammen med præsteparret Inger og Benni Nordberg Hansen i præsteboligen på Asser Riigsvej. Hele præsteboligen blev for en eftermiddag "ryddet" for at forandre sig til "julemandens værksted".

Julegavesløjd var opfundet. Det blev et tilbud for de yngste årgange fra sognets skoler. Der er siden blevet produceret håndværk, julegaver, lavet af børnene selv, i stolthed vist frem og pakket fint ind.

Else Lendal fandt et meget trofast og iderigt korps af hjælpere, nonnerne (i dag er "nonnerne" af begge køn). I kaffepausen for nonnerne tog sognepræst Benni Nordberg Hansen over og læste fra biblen og øvede julesalmer med de fremmødte børn. Ved afslutningen af fredag eftermiddag gik Else Lendal og de utrættelige nonner så i gang med at bringe præsteboligen tilbage til daglig standard. En fantastisk indsat af alle præstepar og nonner.

Else Lendals hjertesag, børnearbejdet, forsatte hun ledelsen af i sognegården (fra 1984). Her var Else Lendal også den utrættelige ildsjæl. Sammen med nonnerne og vores dygtige og effektive kirketjenere fremstår sognegården stadig pæn og velholdt.

Else Lendal var meget optaget af sognets ve og vel, at menigheden kunne befinde sig godt. Hun har tilbragt en del timer i sognegården med praktisk planlægning af Sommerhøjskolen, Skolen i Soer, som frivillig kordegn, telefonpasser, når der var behov herfor.

Else Lendals store hjerte og glæde ved at hjælpe og være tilstede især for børn var åbenlys, så åbenlys at ingen børn gik forgæves til Else for at blive trøstet. Hun gjorde ingen hemmelighed af, at der altid var masser af bolsjer i hendes taske. Hun holdt om og holdt af børn, og hver søndag, Else var i kirke, gik hun langs kirkebænkene og spurgte, om de yngre børn havde lyst til at komme med ud at tegne og lege eller få læst historie ude i tilbygningen.

Else Lendal så sine medmennesker og var både lyttende og talende, egenskaber hun også havde god træning i efter mange års arbejde som sekretær i Apotekergårdens lægehus.

Ære være Else Lendals minde, et menighedsrådsmedlem der arbejdede trofast og utrætteligt for det kristne budskabs "lette løb iblandt os".