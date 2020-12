Send til din ven. X Artiklen: Mindeord om Edith og Johannes Nielsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord om Edith og Johannes Nielsen

I en tragisk ulykke i krydset Sorøvej-Hovedgaden i Stenlille mandag den 23. november mistede Johannes og Edith Nielsen fra Stenlille livet henholdsvis 23. november og 5. december. Edith Nielsen blev 83 og Johannes Nielsen 87 år. Vi har modtaget følgende mindeord:

Edith Nielsen blev født i 1937 på et landsted i Sønderhave ved Hyllinge mellem Næstved og Fuglebjerg. Hendes far var grisehandler på den tid, hvor transporten foregik med heste og vogn. Dengang var det usædvanligt, at piger fik en uddannelse. De fleste kom i huset, når de var konfirmeret, som forberedelse til ægteskab og børn. Men det var skolen, der interesserede Edith, så hun gik videre i mellemskolen og realklassen på Hindholm. Derefter tog hun læreruddannelsen på seminariet i Vordingborg.

Johannes blev født i 1933 på Stude Mark ved Hemmeshøj mellem Slagelse og Korsør som søn af en boelsmand - altså et landbrug, der i størrelse lå imellem husmand og gårdejer. Efter konfirmationen kom han ud at tjene på en gård. Det blev til nogle år ved landbruget, 18 måneders værnepligt, og så gik Johannes i lære som kommis i Kelstrup Brugsforening, Senere blev han ansat i Brugsen i Hyllinge, og det førte til, at Johannes og Edith mødte hinanden.

Helt usædvanligt for den periode var det, at Johannes i 1959 kom otte måneder til Brugsen i Nottingham i England rejste til England og var otte måneder i Brugsen i Nottingham, hvor Edith besøgte ham. De to blev gift i april 1960.

Men lærergerningen trak også i Johannes. Familien bosatte sig i Korsør, hvor Edith fik job, mens Johannes i den sorte Ford Anglia pendlede til seminariet i Holbæk.

Da Johannes blev færdig som lærer, flyttede familien til Stenlille og bosatte sig i en af lærerboligerne på Nordskovvej. Det første barn - en pige - kom til verden i Korsør. I Stenlille fulgte tre drenge efter, født med tre års mellemrum. I 1969 flyttede familien ind i et nybygget hus på Fasanvej. Sammen skabte de en familie, der byggede på kærlighed og værdier som venlighed, at tage ansvar for sig selv og bære over med hinanden.

På Stenlille Skole virkede Edith som lærer i mere end 50 år, mens Johannes var lærer i 30 år. Han gik på pension som 60-årig i 1990, hvor han sagde ja til et attraktivt tilbud, der skulle medføre, at yngre lærere kom i job. Johannes cyklede ofte, ligesom han var glad for at spille kort. Johannes var en kort periode formand for Stenlille Badmintonklub, og så blev han i øvrigt veteran-danmarksmester i badminton.

Edith var meget kreativ. Til sin 50 års fødselsdag fik hun en drejebænk, så hun kunne lave ler- og stentøj, og så godt som hele livet tegnede, syede og strikkede hun. Som mere end 50-årig begyndte Edith at tage klaverundervisning, og hun nåede at ganske fint niveau på tangenterne.

Edith og Johannes Nielsen stod som et vigtigt og højt elsket samlingspunkt i familien - for både børn og børnebørn. Hver anden jul dannede hjemmet på Fasanvej rammen om juleaften for børn, svigerbørn og børnebørn - 15 i alt. Sådan skulle det også have været i år.

De to var aktive gennem hele livet. Til det sidste gik formiddagene med en tur i fitnesscentret eller en gåtur i Nordskoven, og mandag den 23. november var Johannes og Edith Nielsen netop på vej hjem fra Nordskoven, da den tragiske ulykke indtraf.

Æret være Edith og Johannes Nielsens minde.

På familiens vegne

Thomas, Bo, Hans Henrik og Lotte