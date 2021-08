Mindeord for Søren Martin Kjær Nielsen

Det var med stor sorg, at vi i Rådgivningen for færinger i Danmark modtog meddelelsen om at Søren Martin Kjær Nielsen (16.04.1957-14.03.2021) var gået bort. Søren var gift med Bogi Dánjalson Davidsen, formand for bestyrelsen i Rådgivningen for færinger i Danmark. Søren har boet i Sorø i 26 år. Vi kendte Søren som et ordenligt, anstændigt, imødekommende og generøst menneske - et meget fint menneske.