Mindeord: Problemknuser og altid velforberedt

Af Lizzie Hasasrrup og Terkel Jespersen, på vegne af Regattaforeningen

Den 30. november 2019 mistede vi Merete Leisted Busk, der sov ind efter kortere tids sygdom.

»Forpligtende fælleskab« - det var et udtryk Merete ofte brugte; et udtryk hun arbejdede for i sit mangeårige virke inden for rosporten og i alle de mange sammenhænge, som Merete engagerede sig i.

Merete var formand for sit hjertebarn - Sorø Roklub i 37 år.

Lige fra begyndelsen har det været et særligt fokus for Merete at få flere kvinder og især børn og unge til at interessere sig for rosporten og til gennem klubarbejdet at lære dem betydningen af at være en del af det forpligtende fælleskab, som var en af Meretes grundpiller for arbejdet i roklubben.

Meretes ægtefælle Gert Busk var i mange år en særdeles skattet træner i klubben, og sammen bragte Merete og Gert Sorø Roklub frem til at være en velfungerende roklub, hvor talentfulde roere fik hjælp og mulighed for at nå de ypperste resultater, og hvor alle med vilje og energi har fået mulighed for at nå langt med deres sport og få nogle gode ro-oplevelser og flotte resultater ved de talrige regattaer som klubben gennem årene har deltaget i.

Meretes særlige engagement i de unge roere har blandt andet kunne opleves ved de årlige Begynderkaproning'er. En regatta, hvor mange af Danmarks kaproere har fået deres første erfaring med det at deltage i en konkurrence.

For Sorø Regattaen, der indtil 2011 blev varetaget af Sjællandskredsen, og fra 2012 af Regattaforeningen Sjælland, var det ikke mindst med Meretes fortjeneste, at den udviklede sig til Nordens største regatta, med deltagere fra hele Norden og også ofte fra andre nationer.

Fra Regattaforeningen kender vi Merete som et engageret bestyrelsesmedlem.

Først som mangeårigt medlem af bestyrelsen for Sjællandskredsen og siden som bestyrelsesmedlem i Regattaforeningen.

Og med Meretes store organisationstalent, imponerende arbejdsenergi, store netværk og evne til at tale med mennesker og få dem engageret i en opgave, er det år efter år lykkedes at få en regatta af Sorø Regattaens dimension til at fungere med alle dens store og små opgaver.

Det kræver mange frivillige hænder i lokalsamfundet såvel som i Sorø Roklub og fra roklubber på hele Sjælland.

Merete har altid været utrolig velorganiseret i sit arbejde og en dygtig problemknuser. Ingen forhindring eller noget problem var for vanskelig at løse. Altid velforberedt, altid med orden i papirer og oplysninger, altid svarparat, altid hurtig og præcis med tilbagemeldinger.

Merete har ud over sit formandskab i Sorø Roklub arbejdet som viceskoleleder ved Frederiksberg Skole i Sorø i mange år samt været engageret i mange opgaver i lokalsamfundet, overvejende med sportslig relation.

Ved alle generalforsamlinger i DFfR har Merete taget talerstolen i besiddelse med gode indlæg og holdninger til de diskuterede emner.

Umiddelbart efter at Merete og Gert ophørte som henholdsvis formand og træner i Sorø Roklub engagerede Merete sig i afviklingen af »Stafet for Livet«, og da der var brug for hjælp til planlægning og organisering af over 500 frivillige ved afholdelse af Master Regatta på Bagsværd sø i september 2016, var svaret uden betænkningstid: »Ja det vil jeg gerne«.

Det var bare så naturligt for Merete at tage opgaven og det blev til et fantastisk samarbejde gennem hele året frem til regattaen, i vores lille 3-mands gruppe, Merete, Malene Silbo Raft og undertegnede.

Meretes arbejde inden for dansk roning er over årene meget velfortjent honoreret med blandt andet Dansk Forening for Rosports ærestegn, Poul Madsens lederpris, Dansk Idrætsforbunds Ærestegn og senest i 2018 fik Merete Roforbundets Melballe Plaquette.

Merete blev begravet fra Pedersborg Kirke den 10. december 2019. Det var en meget højtidelig og smuk begravelse hvor Merete blev hædret ved fremmøde af hele ro-Danmark. Det viste til fulde den betydning Merete har haft for rosporten og den respekt hun fortjener.

Merete Leisted Busk vil være savnet og husket.

Æret være Meretes minde.

