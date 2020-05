Mindeord: Ildsjælen Knud Hansen er gået bort

Knud var også god til at passe på vandværkets penge, og det betød, at vi i 2009 havde midler til at bygge det nye vandværk, vi har i dag. Knud har senere på bestyrelsesmøderne bemærket, at nu havde han brugte mange år på at samle penge sammen, og så brugte vi dem på et år. Men når Knud sagde sådan noget, var det med et glimt i øjet - han var nemlig altid klar med en kvik bemærkning.