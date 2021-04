Mindeord: Helmer Breindahl ville alle det bedste

Det er med stor sorg, at vi den 10. april om morgenen modtager beskeden som, at Helmer Breindahl efter kort tids sygdom er død. Det er trist og ufatteligt, så pludseligt.

Helmer var et kendt ansigt i Dianalund for sit store engagement i lokalsamfundet, folkeskolen, sognet og det kirkelige arbejde. Altid glad og villig til at give en hånd, hvor der lige trængte. Helmer ville alle det bedste, og han vil huskes som en aktiv mand både fysisk og psykisk.

Ligeledes kendt for sine kunstneriske evner, som han brugte i hverdagen. Hvem har ikke et kort, et logo, eller et billede, som Helmer har tegnet eller malet. Han holdt kurser hvor har villigt gav af sin evner og kunnen i farver og kunst.