Mindeord: Hanne prægede flere generationer

I 1980'erne var det almindeligt, at pædagoger gik med stribede strømpebukser, lilla tørklæde, sko med minushæl og hennafarvet hår, Hanne var ingen undtagelse. Hun blev tillidsmand og var aktiv i børneklubbens underholdning med meget mere.

Hanne var selvfølgelig med til at starte Sorø Kvindegruppe. Hun sang i mange år i Sorø Underholdningskor og havde en stor omgangskreds.

Fælles for tiden var jo også, at mange af tidens pædagoger blev enlige mødre. Heller ikke her var Hanne en undtagelse.