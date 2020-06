Mindeord: Finn Grønholt var et unikt menneske

Finn Grønholt opgav konditorfaget til fordel for jobbet som kordegn for Sorø Sogns menighed.

Finn Grønholt var et unikt menneske med et meget imødekommende og vindende væsen.

Finn Grønholt var også aktiv for Døveforeningen. Han var med til at sikre, at ligestillede kunne samles om det kristne budskab, ligesom han også var aktiv i operaforeningen.

Taknemmelighed over at have kendt Finn Grønholt. Må det han gav være en trøst for både Kirsten og familien.