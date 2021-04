Helmer Breindahl løste mange dekorationsopgaver. Her tegner han etiketten til Hotel Comwell Sorøs vin. Foto: Comwell Sorø

Mindeord: Familiemenneske, lærer og kunstner

Min tvillingbror, fhv. lærer Helmer Breindahl, Dianalund, døde den 10. april efter et kortere sygeforløb, 76 år gammel.

Helmer havde mange facetter. Han var et udpræget familiemenneske, først og fremmest sammen med sin ægtefælle, Helle, der døde for 11 måneder siden af en akut sygdom. Helle og Helmer har tre døtre, Rikke, Mette og Karen med familier. Og Helmer elskede kontakt med dem alle og ikke mindst børnebørnene, både store og små.

Helmer var oprindelig uddannet bankmand. Men hans hjerte brændte for noget andet. Han blev efterfølgende uddannet lærer og virkede som folkeskolelærer på Holbergskolen i Dianalund i omkring 35 år. Han elskede sit arbejde og de udfordringer, der fulgte med. Med formning som linjefag blev han bl.a. involveret i mange udsmykningsopgaver og kulisser til skolekomedier mv. Han var derudover meget kunstnerisk interesseret, og var udøvende kunstner i hele sit voksenliv med både oliemaling, grafik, akvareller, glas-kunst og sten. Af hans kunstneriske cv kan nævnes:

Derudover er han repræsenteret i offentlige bygninger samt sognegårde. Vandt titlen som årets kunstner i Kristelig Dagblad 2004 og har stået for megen kirkekunst, herunder udsmykning af prædikestolen i Skellebjerg Kirke i 2011.

Han var meget aktiv i både samfundsmæssig og kirkelig sammenhæng i Dianalund, hvor han i otte år var formand for menighedsrådet i Tersløse, Skellebjerg og Niløse kirker. Og derudover sammen med sin ægtefælle, Helle, var han aktiv som frivillig i det lokale hospice.

Galleri Emmaus i Haslev har været hjerteblod for ham, og han var ved sin død formand for Emmaus Venneforening. Aktuelt er der en mindeudstilling for ham på Emmaus. Den løber frem til den 13. maj.