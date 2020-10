Mindeord: En aktiv mand er nu død

Ole Lund var formand for Hospicevenner på Hospicegården i Dianalund, og han var som formand medlem af Hospicegårdens bestyrelse. Han var også formand for Borgerhuset i Dianalund fra opstarten, til han flyttede i 2015.

Efter et par års bibelskoleophold var Ole Lund evangelist i Norge. Efter hjemkomst til Danmark blev han uddannet handelsfaglærer og socialrådgiver, men har prøvet mange forskellige opgaver som erhvervsaktiv.

Efter en samtale tilbød tidligere socialborgmester i Københavns kommune, Pelle Jarmer ham stillingen som chef for den store institution Sundholm, hvor han gennem et udviklingsprojekt fik omdannet stedet til en moderne social institution med dynamisk indsats for dårligt stillede personer.