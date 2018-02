Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har flere gange besøgt Sorø K ommune og borgmester Gert Jørgensen (K). På finansloven for 2018 var ministeren med til at afsætte penge til et pilotprojekt i Sorø. Billedet er fra et besøg i november 2017. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Millionprojekt skifter kurs

Sorø - 10. februar 2018 kl. 09:26 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et toårigt pilotprojekt i Sorø Kommune skal fremme vækst, iværksætteri og innovation ved at øge samarbejdet mellem vidensarbejdere og lokale virksomheder. Som en del af finansloven for 2018 har kommunen fået en million kroner til projektet og er også blevet lovet en million kroner i 2019.

Men det er et markant anderledes projekt end dét, der blev beskrevet, da pengene blev givet med finanslovsaftalen fra 8. december 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

»Regeringen har sat penge af på næste års finanslov til et særligt satellitkontor for videnspersoner i den gamle stationsbygning i Sorø,« står der i den første pressemeddelelse om projektet fra 1. september 2017.

På det tidspunkt var finansloven endnu ikke forhandlet endeligt på plads.

»Håbet er, at folk der pendler fra Sorø til København, får mulighed for at »arbejde hjemme« fra satellitkontoret,« udtaler den konservative erhvervsminister Brian Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Også Sorø kommunes konservative borgmester, Gert Jørgensen, og formanden for Djøf Privat, Henrik Funder, roser initiativet i pressemeddelelsen.

Erhvervsministeren fremhæver igen projektet i et debatindlæg den 11. december 2017, få dage efter finanslovsaftalen.

»Efter konservativt ønske er det nu sikkert, at der etableres et satellitkontor i Sorøs gamle stationsbygning,« skriver Brian Mikkelsen i indlægget.

Pilotprojektet har altså skiftet karakter i løbet af et par måneder. For det er et markant anderledes projekt, som Sorø Kommune selv beskriver i en pressemeddelelse fra 18. januar i år. Her er der ikke længere tale om et fysisk kontor.

- Nogle har troet, at vi skulle investere i Stationen.co's kontorprojekt på stationen. Men vi skal ikke investere i Sorøs stationsbygninger, siger borgmester Gert Jørgensen.

Kommunens erhvervschef Laila B. Carlsen kan ikke svare på spørgsmålet om, hvad der er sket i tiden fra september til januar.

- Jeg ved det ikke, siger hun. Og borgmesterens bud på en forklaring handler om dialogen mellem kommunen og ministeriet.

- Der er sket en kommunikationsbrist, siger Gert Jørgensen.

Han forklarer, at kommunen i øjeblikket er i gang med at skrive den detaljerede projektbeskrivelse. Arbejdstitlen er »Vækst via viden«.

- Vi er godt i gang med en projektbeskrivelse, som vi drøfter løbende med ministeriet. Med udgangspunkt i erhvervslivet i Sorø Kommune vil vi gøre det interessant at ansætte vidensarbejder, der kan skabe vækst. Jeg håber, at det kan bidrage til øget vækst i lokale virksomheder og i området, siger Gert Jørgensen.

- Vi håber, at der på den måde opstår nogle dynamiske miljøer rundt omkring, hvor vidensarbejdere kan bruge hinanden og netværke, forklarer erhvervschef Laila B. Carlsen.

Det står dog endnu ikke klart, hvad projektets i alt to millioner kroner fra finansloven skal gå til - men det bliver altså ikke et fysisk kontor.

- Det er ikke besluttet endnu. Det skal vi finde ud af hen ad vejen. Der er forskellige muligheder, og alt er åbent lige nu. Det er jo et pilotprojekt, hvor vi skal prøve at tænke tanker, der ikke er tænkt før, siger Laila B. Carlsen.