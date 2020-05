Artiklen: Midt under røveri: Modig kunde sørgede for ro ved kassen

En vaks stamkunde fik stor betydning for den 19-årige kassemedarbejder, der mandag morgen blev udsat for knivrøveri i Dagli'Brugsen i Ruds Vedby.

Politiet var hurtigt og massivt til stede i området mandag morgen for at foretage undersøgelser.

Det var altså ikke muligt at køre mellem den nordlige og sydlige del af byen via Slagelsevej. For at krydse jernbanen skulle man i stedet køre en omvej ad Skovvej.