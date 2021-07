Se billedserie Møllediget - eller Møllerenden - bliver nu igen synlig på stykket fra skovriderboligen til Fægangen. Foto: Bjarne Stenbæk

Middelalderens største ingeniør-projekt skal nu igen frem i lyset

Den lokale læge, Christian Schelde, har længe ærgret sig over, at Møllediget var groet helt til. Derfor tog han sagen i egen hånd.

Sorø - 10. juli 2021 kl. 05:26 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sunesønnernes Mølledige - eller i dag måske bedre kendt som Møllerenden - var efter datidens målestok et gigantisk ingeniør-projekt. Over en strækning på 1800 meter fra Sorø Sø forbi møllen, der stod nogenlunde der, hvor Molbechs Hus ligger i dag, over til det, der i dag kendes som Filosofgangen og ned til Tuel Sø, lod cisterciencermunkene niveauet falde 3 centimeter per 100 meter. Vandstanden i Sorø Sø var dengang omkring en meter højere end i dag, og alt i alt var det nok til at drive møllen - og måske også skaffe munkene af med deres »nødtørft«.

En god historie - Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har mere fokus på så god en historie, siger Christian Schelde, der nu har samlet penge ind til, at Møllediget kan få bedre forhold på stykket fra skovriderboligen til Fægangen.

- Jeg har kendt til Møllediget, siden jeg var dreng. Det er et enormt stykke arbejde, munkene har udført, og det er vel at mærke lavet med håndkraft - spade og skovl. Det regnes som middelalderens største ingeniørprojekt, og det burde vi i langt højere grad, end tilfældet er i dag, bringe til offentlighedens kendskab.

For at sikre en tilstrækkeligt høj vandstand i Sorø Sø, blev søen dæmmet op ved Heglinge Å.

Prisen for at få ryddet skrænterne er 20.000 kroner plus moms. Beløbet er delt ligeligt mellem Schelde, hans søster, Lorentz Jørgensen og Sorø Kommune.

En god idé - Fra stiftelsens side synes vi, at det er en god idé, som Schelde har fået, siger Jens Kristian Poulsen, direktør i Stiftelsen Sorø Akademi.

- Møllediget er et fortidsminde, og derfor skal det efter reglerne plejes af det offentlige. Oprindelig var det en opgave, som amtet stod for. Da amterne blev nedlagt, overgik aftalen til kommunen med stiftelsen som entreprenør, men efterhånden døde aftalen ud.

- Vi udfører opgaven nu, men det er ikke en forpligtigelse, som vi ønsker at påtage os, for det er jo ikke noget, der passer sig selv. Det vil gro til igen, fortsætter han.

- Det indgreb, vi laver nu, vil dog have lidt længere varighed. Vi rydder skrænter, der bagefter bliver slået med en buskrydder. Dog vil nogle træer og buske blive stående og skygge for Møllediget. Ellers vokser det alt for hurtigt til igen. Vi udfører opgaven så hurtigt som muligt - i reel arbejdstid vil jeg anslå, at det varer en uges tid.

Slap for skærsilden Når renden blev kald for Sunesønnernes Mølledige, skyldes det, at projektet blev betalt af Sune Ebbesens arvinger, og pengene var et afdrag på hans testamentariske godsgave til klosteret. Sune var fætter til biskop Absalon. Familien var særdeles velhavende og kendt for at give store gaver til det katolske kloster og kirken med det formål at slippe nemmere forbi skærsilden efter døden. Dog måtte munkene gennem svære forhandlinger med Peder Sunesen, biskop i Roskilde, og Anders Sunesen, ærkebiskop i Lund, for at få diget finansieret.

Møllediget er i dag lukket i begge ender og dermed ikke længere en aktiv kanal. Retablering af mølle og rende kunne givet blive en fin turist-attraktion, men det projekt vil være vanskeligt at føre ud i livet.

Fakta Møllediget blev gravet af cisterciensermunkene for cirka 800 år siden.

Med et fald på 3 centimeter per 100 meter på den cirka 1800 meter lange strækning lykkedes det munkene at udnytte det fald, der var mellem Sorø Sø, hvor vandstanden dengang var cirka en meter højere end i dag, til Tuel Sø, så munkene kunne drive en mølle på det, der i dag er Akademigrunden.

Møllediget hed oprindelig Sunesønnernes Mølledige. Dige på oldnordisk betyder grøft.