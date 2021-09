Se billedserie Mia Frimann er uddannet pædagog og har også en intern lederuddannelse fra Slagelse Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Mia blev draget af børnehaves naturfokus

Sorø - 16. september 2021 kl. 19:06 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

For Mia Frimann fik coronapandemien betydning for karrieren og var med til at skubbe hendes arbejdsliv ind på et nyt spor.

Under coronanedlukningerne arbejdede hun som pædagog og koordinator i institutionen Holberghaven i Sorø. På grund af coronaregler brugte børnene og de voksne meget mere tid udendørs, end de var vant til.

- Jeg fandt ud af, hvor meget naturen betyder. Jeg har altid godt kunnet lide natur, men jeg så muligheder i at være ude så lang tid dag efter dag. Naturen kan bruges til rigtig meget. Det passede godt til mig, og det var meget mere mig, end jeg troede. Det var en ny erkendelse, fortæller Mia Frimann.

Kort efter søgte hun og fik jobbet som ny leder af Sorø Skovbørnehave, der er en puljeinstitution på Frederiksberg ved Sorø. Her er børnene på tur i skoven hver dag mellem klokken 9 og 15.

- Da jeg besøgte børnehaven, så jeg, at både pædagoger og forældre er så engagerede, og jeg blev draget af det, siger hun.

Og så ville hun gerne have personaleledelse. Det var ikke en del af jobbet i Holberghaven.

I skovbørnehaven er der syv pædagogiske medarbejdere og 51 børn fordelt på to stuer.

- Jeg har prøvet at have ansvaret for mange ansatte. Men jeg brænder for at være tæt på personale, forældre og børn. Jeg vil gerne vise dem, at jeg er til stede og være en del af hverdagen, siger hun.

I garderoben hænger et stort kort med 25 forskellige ruter i Sønderskoven. Om morgenen vælger de den rute, der passer bedst til vejret og dagens humør.

- Jeg prøver at være med ude, ikke hver dag, men jeg vil meget gerne være tæt på børnene og se, hvad de ser, siger 43-årige Mia Frimann.

Hun bor i Slagelse og har en 11-årig søn og en datter på ni år.

Som ny leder i Sorø Skovbørnehave skal hun blandt andet være med til at styrke børnehavens kontakt til kommunens pædagogiske og psykologiske rådgivning (PPR).

Der kan hun trække på sine erfaringer fra koordinator-funktionen i Holberghaven.

- Jeg har lært PPR-arbejdet at kende indefra og ved, hvordan det tværfaglige arbejde i Sorø Kommune fungerer, siger hun.

PPR-gruppen kan blandt andet give sparring til børnehavens personale.

- PPR er ikke kommet så meget her, for samarbejdet har ikke været helt etableret. Men vi skal blive bedre til at bruge det i hverdagen og ikke kun, når der opstår problemer. Det kan give et kompetenceløft og indsigt i, hvordan vi kan gøre ting anderledes og bedre, siger Mia Frimann.