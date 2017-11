Se billedserie Mette Tingholms bog er skrevet til de fem-ni årige - og deres forældre/bedsteforældre. Den handler om Rom og er fyldt med tips til aktiviteter og seværdigheder. Alt sammen i børnehøjde. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Mette guider til en fed Rom-rejse med børn

Sorø - 19. november 2017

Ny rejseguide i børnehøjde vil gøre storbyferie i Rom til en fornøjelse og en berigelse for hele familien. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Mette Tingholm er forelsket. I Rom.

Det var dog ikke kærlighed ved første blik, da hun selv som barn af sine forældre blev slæbt rundt i de smalle gader og til byens mange historiske seværdigheder. Men forholdet mellem Mette og Rom udviklede sig, og allerede da hun blev teenager kom fascinationen.

Siden har hun været der både på længerevarende studieophold og rejser. For 10 år siden - under et besøg mens hun var på barselsorlov med datteren Ellen - fik hun ideen til en rejseguide til Rom. Der er bare det med tiden: Den går og går. Med alt muligt andet end egne bogudgivelser.

Bogen er først blevet til virkelighed i november 2017, og netop nu ligger den klar til bestilling - målrettet forældre og bedsteforældre, der har planer om at tage til Rom med børn.

»Astrid og Pampum« er tænkt som en inspiration for de 5-9 årige, men der er givetvis også mange voksne, der kan blive klogere på Rom, når de læser op af Mette Tingholms nye bog.

Hun beskriver den selv som »en anderledes introduktion til byen og dens seværdigheder end de traditionelle guidebøger«.

- Der er mange forældre, der ikke kan lide tanken om at have mindre børn med på storbyferie. Men det kan sagtens være en skøn oplevelse for hele familien. Man skal bare gøre det mere spiseligt for børnene at være med, og det er det, jeg forsøger i bogen, forklarer Mette Tingholm.

I bogen går hun ned i børnehøjde og kommer med tip til børnene: »Se hvor mange dyr og mennesker, du kan finde i den store mosaik« eller »Kig på de flotte mønstre i gulvet. Måske kan du genkende nogle af formerne?«.

For Mette Tingholm er det en betydningsfyld værdi at formidle kulturhistorie til sine egne børn - og nu med bogen: Også til andres børn.

- Det er altid vigtigt at vide, hvad man er rundet af. Det handler i bund og grund om almen dannelse, siger Mette Tingholm, der også har et par gode, praktiske råd til dem, der vil udforske Rom med børn.

- Sæt tempoet ned og tag nogle lange pauser undervejs. Nyd al den gode kvalitetsmad, man kan finde i Rom. Husk at spise is - de er gode i Rom. Suppler de historiske besøg med en tur i zoologisk have eller en tur i en swimmingpool, lyder det fra Sorø-forfatteren.

- Italienerne er meget glade for børn, og det gør det nemt at rejse med børn i blandt andet Rom, mener Mette Tingholm.

Bogen om Astrid og Pampum bliver formentlig ikke den sidste fra Mette Tingholm. Hun er nemlig også ret vild med Venedig.

- Jeg bliver ikke rig på Rom-bogen, men jeg vil gerne have et overskud, så jeg kan lave en rejseguide om Venedig. Byens historie og kanalerne appellerer meget til børn, så det er måske mit næste projekt.

»Astrid og Pampum« er blevet layoutet og grafisk tilrettelagt af skolepraktik-studerende fra Roskilde Tekniske Skole, mens Mette Tingholms mand, fotograf Thomas Olsen, har leveret billederne. Datteren Ellen på ni år har tegnet til bogen. Jens på seks år har mest bidraget med en stor entusiasme på turene til Rom.