Mette Hansen og Helle Larsen har brug for mere plads, så Methe deler sig i to - en positiv skilsmisse, siger de to indehavere. Foto: Merete Jensen

Methe har vokseværk og bliver til to butikker

Der ligger en positiv skilsmisse bag opsplitningen af butik MetHe i Storgade, drevet af Mette Hansen og Helle Larsen. For lidt plads er årsagen til, at Helle Larsen flytter sin del af butiksfællesskabet, Naturbar, lidt længere ned ad Storgade til Café Storgades lokaler.

- Kunderne har virkelig bakket vores lille butik op, og vi har begge to så mange fine varer, som fortjener at blive præsenteret ordentligt. Derfor har vi besluttet os til at splitte os op i hver sin butik, så vi begge to kan få mere plads til vores varer, siger hun.