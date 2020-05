Mestrene fik pokal og medaljerne

Efter en hård omgang træning i sidste uge var der en overraskelse til de fire U11-drenge fra Sorø Badmintonklub, Adam, Oliver, Elias og Felix, som vandt årets sjællandsmesterskaber på baggrund af sæsonens kampe. Drengene skulle have spillet den afgørende finale om sjællandsmesterskaberne mod Næstved/Gørlev, men på baggrund af Covid-19 blev dette aflyst.

Badminton Danmark valgte at uddele titel og pokal på baggrund af stillingen, hvor Sorø Badmintonklub allerede havde vundet to gange over Næstved/Gørlev med 4-3.