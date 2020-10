Menneskehedens store husapotek

Søndag den 8. november kl. 11.15-12:00, kan man blive klogere på Bibelens betydning ved et foredrag, som sognepræst Kristian Østergaard står for.

Digteren Heinrich Heine kaldte Bibelen for menneskehedens store husapotek, hvor den, der har mistet Gud, kan genfinde ham. Gælder det også for "Bibelen 2020"? Det må man sige ja til, mener Kristian Østergaard, for den adskiller sig ikke voldsomt meget fra den autoriserede.