Menighedsråd har sat præstebolig til salg

Men tiderne har ændret sig siden da, og det er også årsagen til, at menighedsrådet efter mange drøftelser er kommet frem til, at et salg er det rette.

- Huset blev i sin tid bygget til at have plads til konfirmandstue og andre sogne-aktiviteter. Det er et meget stort hus - alt i alt omkring 300 kvadratmeter - og med en meget stor have til. Men i dag har vi jo vores sognegård, så det er ikke længere nødvendigt med så stor en privatbolig til præsten, siger formand for Sorø Menighedsråd, Margit Schelde.

Margit Schelde og resten af menighedsrådet ved godt, at det ikke bliver let at finde indenfor Sorø Sogns grænser, og derfor er der da også stor sandsynlighed for, at menighedsrådet ender med at finde en grund - med eller uden hus på - for så at opføre et nybyggeri.