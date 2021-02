Sådan ser den ud - den yderst sjældne dråbehvepsebi. På 50 år er den kun set tre steder i Danmark. Senest på Sorø Golfklubs baneanlæg. Foto: Bjørn Grøn

Send til din ven. X Artiklen: Meget sjælden bi fundet på golfbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meget sjælden bi fundet på golfbane

Sorø - 10. februar 2021 kl. 11:59 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

I de seneste 50 år er dråbehvepsebien kun blevet set to gange i Danmark.

Men nu er der gjort endnu et fund af den yderst sjældne bi. Fundet er gjort på Sorø Golfbane i forbindelse med et netop afsluttet projekt i Danmarks Biavlerforening.

En række golfbaner er registreret i Danmarks Biavlerforening som »Bivenlige«. Det betyder, at golfbanerne i anlæg og drift tager hensyn til beskyttelse og fremme af bierne.

I 2020 har Danmarks Biavlerforening gennemført et projekt på Sorø Golfklubs bane. Projektet har til formål at give klubben og dens gæster mere viden om værdien af de bivenlige tiltag, som allerede findes på golfbanens arealer.

Troede ikke egne øjne I projektet blev der etableret otte stationer rundt om på golfbanen. Fem gange i løbet af foråret og sommeren blev bier og blomster omkring stationerne registreret.

- Vi troede nærmest ikke vores egne øjne, da vi i juni var rundt for at registrere bier og blomster. Der var den, dråbehvepsebien. Det var helt vildt. Dråbehvepsebien er kun fundet to gange tidligere de seneste 50 år, nemlig i Nordvestsjælland i 1971 og ved Køge i 2017. Og så finder vi den her på Sorø Golfklubs bane. Det var intet mindre end fantastisk, siger Lise Hansted, konsulent i Danmarks Biavlerforening.

Dråbehvepsebien er registreret som kritisk truet i Rødlisten. Foruden de nævnte fund så har dråbehvepsebien altid været sjælden i Danmark, og den er som oftest kun fundet enkeltvis.

Dråbehvepsebiens levevis kan minde om gøgens. I stedet for selv at bygge en rede trænger den ind i blodjordbiens rede, hvor den lægger sine æg. Når æggene er klækket, dræber dens larve blodjordbiens larve.

Endnu en sjældenhed I Danmarks Biavlerforenings golfprojekt blev der fundet 46 biarter og registreret mere end 100 plantearter på Sorø Golfklubs baner. Af de 46 biarter var hele 27 arter ikke tidligere fundet i Sorø Kommune i nyere tid.

- Projektet viser, at vi ved at ændre vores praksis en smule, kan skabe endnu bedre forhold for bierne. Samtidig bliver der basis for flere oplevelser, når man bruger vores baner, siger Jens Christian Andersen, Chefgreenkeeper i Sorø Golfklub.

I projektet blev der fundet endnu en sjældenhed, nemlig slåenjordbien. Denne bi er i Rødlisten registreret som nær truet.

- Golfsportens natur- og miljøfond bakkede op om projektet og resultaterne viser med al tydelighed, at golfbanerne kan spille en aktiv rolle i en styrkelse af biodiversiteten. Jeg håber at de bemærkelsesværdige resultater vil inspirere endnu flere golfklubber til at fremme levestederne for bierne, siger Torben Kastrup Petersen banechef i Dansk Golf Union

- Projektets resultat understreger, at der i golfbanernes varierede landskab er gode levesteder for bier. Men projektet viser også, at alle kan være med til at skabe bedre betingelser for bierne, siger Lise Hansted.