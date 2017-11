Rolf Clausen (tv.) og Jens Nygaard i en samtale med socialdemokraten Anne Madsen. Hun fik et godt valg, mens der var gevaldige øretæver til Venstre. Foto: Merete Jensen

Meget modgang til Venstre

Sorø - 22. november 2017

Venstre blev næsten halveret ved tirsdagens valg. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Venstre gik ved byrådsvalget i Sorø tilbage med 9,4 procent og mistede dermed to mandater i forhold til valget i 2013. Venstre fik sidste gang fem mandater, men undervejs er Birgitte Hansen blevet ekskluderet, så hun stillede denne gang op med sin nye liste, Blå Fornyelse. Uden at opnå valg.

- Vi kan kun sige, at det for Venstre er et meget ærgerligt resultat, siger Rolf Clausen og Jens Nygaard fra Venstre.

- Vi får øretæver for at være jordnære og sige tingene sådan, som de er. Vi har arbejdet seriøst og godt. Det er jo ikke mindst i udvalgene, at arbejdet foregår, og vi har haft tunge udvalgsformandsposter.

- Vi er kede af, at vi får stryg, når vi i den grad har taget ansvar og absolut har ydet vores store bidrag til at få bragt balance i økonomien i Sorø Kommune. Det er ganske enkelt uretfærdigt - men det er nok heller ikke i politik, at man skal lede efter retfærdighed.

- Borgmester-effekten har været åbenlys, og vi har ikke formået at komme frem med vore budskaber i tilstrækkeligt omfang, fortsætter de to.

- Og så er det vel også utroligt, at man kan komme i byrådet på at love 30 timers arbejdsuge til fuld løn og et års gratis husleje, hvis man åbner forretning i Sorø.

Sidstnævnte er en hilsen til Alternativet.

Venstre har undervejs via formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Larsen, været involveret i en uheldig sag omkring timefordelingen i Sorø Hallerne. Om den sag har spillet ind på resultatet er uvist. Men hovedpersonen er ikke i tvivl.

- Jeg har da fået kontant afregning for den sag, siger Jørgen Larsen, der ikke blev valgt denne gang.

- Vi nåede ikke at komme på plads med de nye fordelingsregler inden valgdagen. Forslaget var simpelthen ikke belyst godt nok. Derfor bliver den nye model først vedtaget på det næste møde i kultur- og fritidsudvalget. Jeg har hele vejen igennem taget ansvaret for den sag, og det gør jeg fortsat.

Som nævnt har det også kostet partiet en del stemmer, at Birgitte Hansen ret tæt på valget blev ekskluderet, fordi hun efter flertallets mening for ofte indtog særstandpunkter - og så er der også forlydender om, at man var usikker på, om hun ville støtte partiets spidskandidat, Rolf Clausen, når der skulle vælges borgmester - eller hun ville pege på Gert Jørgensen.

- Vi må tage vælgernes dom til efterretning og så trække i arbejdstøjet igen, siger Jens Nygaard og Rolf Clausen.

- Vi er stolte over de resultater, vi har leveret, og vi lader os ikke stoppe af, at vi en enkelt gang ikke har fået løn som fortjent.

På det »personlige plan« blev Rolf Clausen valgt med 437 stemmer mod 1.236 i 2013, mens Jens Nygaard blev valgt med 176 stemmer mod 267 sidste gang.

Begge fortsætter som udvalgsformand for henholdsvis børn og undervisningsudvalget og udvalget for teknik og miljø.

Rolf Clausen måtte afgive 1. viceborgmesterposten til DFs Lars Schmidt.

Til gengæld bliver han formand for Sorø Forsyning - her sidder i dag partifællen Tommy Borlund Olsen, men han opnåede ikke genvalg til byrådet.