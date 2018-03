Henriette Marienlund. Foto: Bjarne B. Hermansen

Mediemøde om DR

Sorø - 09. marts 2018 kl. 17:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hvorfor skal vi bevare et stærkt DR?"

Det er temaet for det møde, KLF, Kirke & Medier er vært for i Pedersborg Sognegårdlørdag den 10. marts fra kl. 12.30-16.30. Mødet er en forløber for forhandlingerne om et nyt medieforlig

- Det er tid for os borgere at komme med vores tanker og ideer til, hvad det skal indeholde, siger Peter Thomasen, der er formand for den lokale afdeling af KLF, Kirke & Medier.

- Vi har to store public service stationer i Danmark - nemlig DR, og TV2. For KLF, Kirke & Medier er det vigtigt, at vi bevarer medier med et stærkt dansk indhold.

DR Medier direktør Henriette Marienlund kommer med oplæg om DRs betydning i dagens mediebillede. Derefter er der debat.

Mødet indledes med frokost kl. 12.30.

KLF holder samtidig sin årlige generalforsamling. Alle er velkomme.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.