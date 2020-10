Der har været tre klager over Sorø Kommunes afgørelser om specialundervisning i skoleåret 2018-2019. Foto: Thomas Olsen

Medhold i to klager om specialundervisning

I skoleåret 2018-2019 har der i Sorø Kommune været tre klager til Klagenævnet for Specialundervisning. Klagenævnet gav Sorø Kommune medhold i to ud af de tre sager.

Når en skole har truffet en afgørelse om specialundervisning, har forældrene til barnet mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis de er uenige i afgørelsen.