Med Sia kom lysten til at blande sig i lokalpolitik

Maria Møller er mor til Sia på 13 måneder, kæreste med Joachim der er selvstændig landmand, og så har hun et job, hvor hun ni måneder om året arbejder mere end på fuldtid - i København. Og nu har hun givet sig selv endnu en udfordring, der også kræver hendes fulde opmærksomhed: Hun meldte sig som kandidat for Venstre til kommunalvalg og kom ind som én ud af tre Venstre-valgte.

- Jeg ved jo ikke helt, hvad jeg går ind til, for jeg har ikke prøvet det før. Men jeg glæder mig, og jeg har virkelig lyst til at gøre en forskel, siger Maria Møller, der bor i Nyrup med familien.

- Jeg har altid elsket at diskutere, men politik fangede mig først rigtigt, da at vi fik Sia. Min største vision er at få rykket på personalenormeringen i vuggestuer og børnehaver, siger Maria Møller, der ikke er i tvivl om, at hun kommer til at kunne lide det der med at udveksle politiske holdninger. Debat og dialog interesserer hende.