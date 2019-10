Kim Christensen har haft et anstrengt forhold til billederne fra bisættelsen af sønnen. Men i dag synes han, at det her er et stærkt billede. Foto: Jens Wollesen

Mdma-død: Sådan har de det med tragedien i dag

- Jeg håber, at det her kan hjælpe nogle forældre og unge. Marcus har betalt den ultimative pris. Hvis bare én tænker sig om, så er det ikke helt forgæves, sagde han.

Få timer efter dødsfaldet stillede Marcus Christensens far, Kim Christensen, op til interview i flere medier. Dengang begrundede han sin beslutning sådan her:

Tre personer, der fik en central rolle i tiden efter mdma-dødsfaldet i Dianalund, er blevet bedt om at reflektere over deres udtalelser fra sidste år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her