Mathias og Frederik hastede hjem fra Frankrig - nu er de i karantæne

Sorø - 23. marts 2020 kl. 17:40

Det skulle egentlig have været et halvt år med hotelarbejde, sociale oplevelser og tid til at stå på ski ved de franske alper for 19-årige Mathias Remming Wester fra Alsted.

Men opholdet i skisportsbyen Tignes sluttede brat, da Frankrig begyndte at lukke ned på grund af coronaudbruddet. Nu er han i 14 dages karantæne i et lånt hus i Rødvig sammen med en ven og kollega, der også blev bedt om at vende tilbage til Danmark.

- Vi er i karantæne, fordi vi følger myndighederne anvisninger om karantæne, hvis man kommer hjem fra udlandet. Desuden har jeg nære familiemedlemmer, som er udsatte og ville få det svært, hvis de blev smittet. Jeg er ikke bekymret for mit eget helbred. Jeg vil bare undgå, at jeg smitter nogen, hvis jeg selv er blevet smittet i Frankrig, siger han.

- Og så er det af hensyn til alle andre danskere. Hvis vi nu allesammen bliver hjemme, så kan det være, at vi kan få overstået det her, så flere ikke bliver smittet, siger Mathias Remming Wester til DAGBLADET og Sjællandske.

- Det var et unikt arbejde Han kom hjem til Danmark natten til onsdag i sidste uge. Siden har han opholdt sig i huset i Rødvig sammen med vennen Frederik Ewers, der arbejdede på et nærliggende hotel i Frankrig. Huset har de fået lov at låne af Frederiks far, mens han er bortrejst.

Mathias Remming Wester tog til Frankrig i midten af december sidste år og skulle have været der indtil april.

- Jeg tog jobbet for at kunne stå på ski så meget som muligt. Hverdagen var meget forskellig, og jeg havde mange bartender- og tjenervagter. Det var ret unikt i forhold til andet arbejde, jeg har haft. Det var fedt at vågne op til en ny dag, hvor der ville ske noget nyt. Man kom forholdsvis tæt på gæsterne, og det var fedt at møde så mange forskellige mennesker, siger Mathias Remming Wester, der selv har en fransk far.

En trykket stemning Men da coronavirus begyndte at sprede sig i Frankrig og lukke landet ned, gik det pludselig hurtigt. Hotellet blev lukket, og de ansatte blev kørt i busser til deres hjemlande.

- Vi fik travlt med at pakke tingene sammen. Det var ret kaotisk, og der var en trykket stemning. For der var ingen af os, der havde lyst til at tage hjem. Vi kom allesammen med en intention om at møde nye mennesker og hygge os. Så det var super ærgerligt, at vi skulle hjem og med så kort varsel, siger han.

I den franske skisportsby opstod der også pludselig en trykket stemning.

Tog uden mennesker - Jeg synes, det er skræmmende, at noget fjernt pludselig kan blive så nært. Pludselig er det over det hele. Det er selvfølgelig alvorligt og skal tages seriøst, men det er bare noget helt andet, end jeg nogensinde har prøvet før. Det er meget surrealistisk, siger han.

Da de to unge mænd ankom til Danmark, opdagede de hurtigt, at deres hjemland også var præget af coronavirus.

- Der var ingen mennesker i togene. Det var ret surrealistisk at komme hjem til sådan et spøgelsesland. Det er man ikke vant til. Men det er også godt, for så er der nogen, der har forstået budskabet, siger Mathias Remming Wester.

Ikke »rigtigt« hjemme Nu sidder de to hjemvendte sønner så i et hus i Rødvig. Indtil videre har de ikke udviklet symptomer på COVID-19-sygdom.

- Det har været lige så mærkeligt for min familie. Jeg er egentlig hjemme, men jeg er ikke rigtigt hjemme. Men jeg tror bare, de er glade for, at jeg er hjemme i Danmark. De var lidt bekymret for, om jeg ville strande i Frankrig. Men nu er jeg hjemme, og de og jeg er ikke længere bekymret. Nu skal de her to uger bare overstås, siger han.

Dagen efter ankomsten til Danmark kom hans mor og bror forbi med en levering af dagligvarer.

- Og vi holdt to meters afstand. Det var helt mærkeligt ikke at give en krammer til min mor eller bror, når man ikke har set dem i lang tid, siger han.

- Det er ikke det værste Der er stadig mange dage tilbage af karantænen. Der er sommerhus-stemning. De to venner spiser morgenmad i solen, laver god mad, finder Lego-klodserne frem og kigger på naturen.

- Vi kan godt lide hinandens selskab og kan sagtens finde på ting at lave, så vi keder os ikke. Det er bare lidt mærkeligt at være hjemme og ikke være hjemme alligevel, siger han.

Han opfordrer også andre til at følge myndighedernes retningslinjer.

- Bliv hjemme, for så mindsker vi risikoen for smitte. Det er ikke det værste at skulle sidde derhjemme i sofaen i to uger, siger Mathias Remming Wester.