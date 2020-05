Masser af lys i akademiets vinduer

Mandag aften, den 4. maj 2020, er det præcis 75 år siden, at frihedsbudskabet lød i radioen. I Sorø havde lærere og elever på Sorø Akademi planlagt at markere aftenen med fakkeloptog fra rådhuset til Store Plads på Akademiet, hvor alle skulle forsamles og synge sammen. Dette arrangement er, sammen med resten af forårets og sommerens store arrangementer, aflyst.

Men en markering skal der nu til, mener lærere og elever. Derfor har de besluttet at sætte lys i alle vinduerne i Sorø Akademis hovedbygning - og at tænde dem kl. 20.36, som var det tidspunkt, da frihedsbudskabet lød i radioen for 75 år siden.