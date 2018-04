Se billedserie Marius Anghelescu står hver onsdag foran SuperBrugsen på Norgesvej. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Marius møder mest venlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marius møder mest venlighed

Sorø - 14. april 2018 kl. 11:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad enten det er storm, sne og eller en svedig sommerdag står 31-årige rumænske Marius Anghelescu på sin faste plads foran SuperBrugsen hver onsdag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

De fleste af SuperBrugsens kunder på Norgesvej har fået et »Ha' en god dag« eller et smilende »Hej« af Marius Anghelescu.

Nogle haster videre med indkøbsvognen, men mange stopper op og betaler 20 kroner for en Hus Forbi-avis. Nogle ønsker slet ikke avisen, men stikker alligevel den glade avissælger lidt småpenge.

Hvem er Marius Anghelescu egentlig?

- Jeg har mange faste kunder, som jeg snakker meget med. De kender godt min historie, men du må også gerne høre den, siger Marius Anghelescu.

Han er født og opvokset i Rumænien og er søn af en rumænsk mor og en marokkansk far. Faderen forsvandt hurtigt ud af Marius' liv, og moderen flyttede til Danmark og blev gift for 22 år siden.

- Så jeg har været meget hos min mormor og morfar i Rumænien. Min morfar er desværre død, men han var som en far for mig. En meget vigtig person i mit liv, fortæller Marius Anghelescu, der er uddannet automekaniker i Rumænien.

I Rumænien blev han gift og fik en søn, der i dag er ni år.

Men så gik ægteskabet i vasken, og Marius Anghelescu stod i en svær periode i sit liv. Hans mor i Danmark opfordrede ham til at rykke mod nord.

Det er syv år siden, og Marius Anghelescu har ikke fortrudt et sekund.

- Jeg er blevet meget dansk og tænker som en dansker, fortæller han med stolthed.

Som eksempel giver han, at han er mindst lige så vred på de kriminelle rumænere, der hærger rundt omkring i hele landet, som mange danskere er.

- Jeg tager afstand fra det. Og hvis folk ser på mig som sådan én, så fortæller jeg altid, at ikke alle er som de kriminelle.

Marius Anghelescu nøjes ikke med at tænke dårlige tanker om de af hans landsmænd, der er kriminelle. Han handler også.

- Hvis jeg er et sted, hvor jeg kan høre nogle snakke mit sprog, og jeg kan se, at de har dårlige planer, så siger jeg til dem, at de skal opføre sig ordentlig. Det går jo ud over mig, når de ikke opfører sig godt her i Danmark, mener Marius Anghelescu.

Marius Anghelescu begyndte som Hus Forbi-sælger i 2014. Han er ikke hjemløs, men har lejet et værelse i en villa i Rødovre.

Hver onsdag og den første lørdag i måneden står han og sælger hjemløse-avisen i Sorø. Om tirsdagen er han i Holbæk, og om fredagen i Kalundborg. Mandag er han ofte i Fredensborg.

- Sorø er det bedste sted, for jeg har mange faste kunder, og derfor tjener jeg bedst her, smiler Marius Anghelescu.

På en god dag i Sorø, og når Hus Forbi lige er udkommet med en ny avis, kan han sælge op til 50 aviser foran SuperBrugsen på Norgesvej.

- Det gode er, når jeg kan lave sjov med andre mennesker, og vi kan snakke lidt. Det dårlige er, at det er hårdt at stå op hele dagen i koldt vejr, siger han.

I Sorø møder han allermest det, han kalder »gode mennesker«: Passagererne i SuperBrugsens Onsdagsbus med ældre borgere på handletur kalder han »mine søde veninder«, og de ansatte i supermarkedet er »som en familie for mig«, siger Marius Anghelescu.

Han vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til sine kunder og butikken for at have behandlet ham godt fra begyndelsen af karrieren som Hus Forbi-sælger.

- Det her er mit job, og hvis jeg kan tjene lidt hver dag, er jeg lykkelig. Min største drøm er at kunne give min søn alt det i livet, som jeg ikke selv har haft.

Uddeler Søren Huusfeldt fra SuperBrugsen på Frederiksberg betragter Marius Anghelescu som en ven af huset.

- Han er vellidt af alle. Han passer på vores kunder og mine ansatte og på vores værdier her. Han kan finde på at hjælpe en kunde med et tungt løft eller stiller vogne på plads. Han er virkelig en god mand og altid høflig, siger Søren Huusfeldt.