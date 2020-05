Marius greb ind i det helt rette øjeblik: -Jeg ved ikke, hvad der kunne være sket

Maj-Britt Bragt er ansat i SuperBrugsen. For tre år siden var hun udsat for en voldsom episode, der kunne have udviklet sig. Heldigvis greb butikkens faste Hus Forbi-sælger, Marius Anghelescu, ind og fik stoppet overfaldet. Foto: Jens Wollesen

Sorø - 23. maj 2020

Maj-Britt Bragt vandede og ordnede blomster foran SuperBrugsen, som hun altid gør, den onsdag formiddag for tre år siden.

Hun bemærkede, at der var lidt tumult inde i butikken, og at der sprang et par plasticbolde fra en salgsmontre ud gennem døren på Norgevej 2.

Men hendes første tanke var, at det nok bare var nogle børn, der var blevet lidt for vilde.

Hvis det bare var det. Det var det desværre ikke.

Sur på det hele Kort efter kom en meget aggressiv og stofpåvirket mand ud af supermarkedet, og han satte direkte kurs mod Maj-Britt Bragt, der blev verbalt overfuset og truet. Manden var fysisk tæt på hende.

- Måske gik det ud over mig, fordi jeg havde den røde SuperBrugsen trøje på, og han i forvejen var sur på dem inde i butikken, reflekterer Maj-Britt Bragt, som i første omgang tog situation roligt, men også bestemt bad manden om at hidse sig ned.

- Men da han i raseri væltede en af mine blomstercontainere, blev jeg altså vred. Og min vrede gjorde nok ham endnu mere vred. Her tre år efter tænker jeg, at jeg bare skulle have holdt min kæft og ignoreret det, fortæller Maj-Britt Bragt.

Marius er tryghed I situationen valgte Maj-Britt Bragt at gå hurtigt fra pladsen foran blomsterteltet og ind i selve teltet.

Hvad hun ikke opdagede i de hektiske sekunder var, at den arrige mand løb efter hende.

Det var her, Marius Anghelescu lagde sig imellem og fik skubbet manden væk, så han ikke kunne gøre skade på Maj-Britt Bragt.

- Jeg havde ingen fornemmelse af, at den vrede mand var lige bag ved mig. Derfor er jeg så dybt taknemmelig over, at Marius greb ind. Jeg ved ikke, hvad der kunne være sket, hvis manden havde angrebet mig bagfra, siger Maj-Britt Bragt, der lang tid efter hændelsen var psykisk påvirket.

- Jeg har altid været glad for Marius, men jeg er nok blevet ekstra glad for ham, efter det der skete. Det giver mig en tryghed, når han står her, siger Maj-Britt Bragt.