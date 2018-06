Se billedserie 20-årige Marie-Louise Petersen fra Sorø købte seks stole for blot 100 kr. Mikael Gangsted havde til gengæld fornøjelse at hjælpe en ung studerende med at få »nye« møbler. Foto: Bjarne Stenbæk

Marie-Louise fik seks billige stole til sin nye studie-bolig

Sorø - 09. juni 2018 kl. 17:20 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunekassen fik et lille tilskud, da Sorø Kommune lørdag holdt auktion i Dianalund, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

20-årige Marie-Louise Petersen fra Sorø fik billige stole til spisebordet, og kommunekassen fik et tilskud, der først gøres op mandag, men alene på auktionen lå på omkring de 10.000 kr., da Sorø Kommune lørdag holdt loppemarked og auktion på Holbergsvej 63 i Dianalund.

På adressen holdt den daværende Dianalund Kommunes Vej & Park-afdeling til i sin tid. Den afdeling blev senere sammenlagt med Stenlille og placeret sidstnævnte sted, så Sorø Kommune har benyttet de i øvrigt glimrende bygninger til opbevaring.

- Vi vil gerne sætte bygningerne i spil til for eksempel erhverv, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Det kan være til en virksomhed eller til flere mindre iværksættervirksomheder, men med de regler, der ligger på arealet i dag, kan det ikke lade sig gøre. I 2019 ophører de, og så kan vi handle. Vi har allerede fået en del henvendelser på bygningerne.

Marie-Louise var en af dem, der gæstede loppemarkedet.

- Egentlig kom jeg for at finde et whiteboard til min nye bolig, men dem, der er her, er for store, fortæller hun.

- Jeg flytter til Aarhus for at studere dramaturgi på Aarhus Universitet, så jeg får jo ikke så meget plads, men når det ikke lykkedes med whiteboard'et, var det jo fint, at jeg kunne købe de seks spisestuestole for 100 kr.

Stolene har formentlig tidligere været anvendt på et af de kommunale plejehjem, men nu får de en fremtid hos en studerende, der blev student sidste sommer og efterfølgende bl.a. har tilbragt syv måneder på en teaterskole i skotske Edinburgh.

Loppemarkedet var pænt besøgt, men ikke "overrendt", og der var adskillige gode køb at gøre. Eksempelvis blev den trehjulede cykel Guldspurven, der tidligere har gjort tjeneste på Blomstergården i Dianalund, solgt for 500 kr. Fine PH-lamper gik for 600-900 kr. - den største og dyreste lampe på auktionen blev solgt for 1.450 kr.

En wii og en xbox med spil til kunne være erhvervet for blot 150 kr. Men ingen bød. Det samme var tilfældet med fire stole fra Sorø Stolefabrik - lidt slidte, javel, men værdien oversteg dog klart de 200 kr., de fire stole kunne være købt for.

Af det lidt mere sælsomme røg et skærebrændersæt for 850 kr. og en gammel sneslynge for en 50'er.

Borgmesteren gav den som auktionarius, og som sin sidste handling i den forbindelse solgte Gert Jørgensen den pult med tilhørende plastikspand, han selv benyttede ved auktionen. Pris: 150 kr.