Mangel på vikarer: De ældre må finde sig i ringere service

Sorø - 06. juli 2021 kl. 06:10 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Leder af Sorø Kommunes Vikarservice, Anna Hansen, forudså det allerede for en måned siden.

At det ville blive mere end almindeligt svært at finde tilstrækkeligt med sommerferievikarer til den kommunale hjemmepleje i år.

Sammen med kolleger fra ældreplejen holdt hun et åbent-hus-arrangement i håbet om at tiltrække vikarer, men måtte på dagen sande, at hun kun var kommet halvt i hus.

Helt i hus er kommunen stadig ikke kommet, og derfor er den nu nået til en erkendelse af, at det bliver nødvendigt at slække på servicen overfor især dem, der modtager hjemmepleje. På ældrecentrene ser personalesituationen lidt bedre ud.

Smadderærgerligt - Det er smadderærgerligt, at vi ikke kan give borgerne den ydelse, de er visiteret til. De er jo visiteret, fordi der er et behov, siger formand for kommunalbestyrelsens social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt (DF).

Som Anna Hansen allerede for en måned siden gjorde klart, er ikke blot Sorø Kommune, men alle landets kommuner oppe imod, at de unge, der normalt ville søge en vikartjans, i stedet har fået job som podere på landets testcentre. Et job, der giver betydeligt bedre end at være sommerferievikar i hjemmeplejen.

Anna Hansen havde håbet på at kunne rekruttere fra private vikarbureauer, men heller ikke her har det været muligt at finde alle dem, man har brug for, oplyser social- og sundhedschef i Sorø Kommune, Annette Homilius.

Skrabet udgave Det vil blive forsøgt at få fastansatte til at tage ekstravagter, men som Lars Schmidt udtrykker det, er der ingen garanti for, at de ansatte er villige til at tage ekstra arbejde.

For modtagerne af hjemmehjælp betyder det, at de henover sommeren kommer til at finde sig i, at rengøring og anden praktisk hjælp bliver i en noget mere skrabet udgave.

Også lettere plejeopgaver kan blive påvirket.

- Borgeren vil naturligvis få mad, drikke og medicin, blive vasket og komme op og blive mobiliseret. Hvis man får mere end et bad om ugen, kan det måske blive nødvendigt at skære ned til et, men det vil hele tiden være ud fra en individuel vurdering, siger vicekommunaldirektør Andreas Jegstrup.

Dialog forud - Men hver enkelt borger vil blive personligt informeret. Og beskeden vil blive givet i sidste øjeblik, fordi vi hele tiden håber og arbejder på at få flere vikarer ind. Så vi venter med at planlægge ruterne til i sidste øjeblik, så det kan blive så optimalt som muligt, siger Lars Schmidt.

Også Andreas Jegstrup understreger, at der forud vil blive taget en snak med hver enkelt modtager af hjemmehjælp:

- Der vil være en dialog, hvor man finder frem til, hvilke knapper det er muligt at skrue på. Pårørende kan eventuelt også blive inddraget.

Brug for tiltag Sommerferie-perioden har vist som en ekstra udfordring, men generelt har kommunerne problemer med at tiltrække folk til faget:

- Man kan undre sig over, at der ikke bliver lavet tiltag centralt fra for at gøre det mere attraktivt at blive ansat i hjemmeplejen. Man har længe vidst, at den udfordring ville komme. Det er muligt, at sygeplejerskerne skal have mere i løn, men der er der nok andre, der også skal. Vi ender med at sidde kommunerne og kæmpe om at få de samme medarbejdere. Det her er en samfundsopgave, der skal løftes, og midlerne skal være til stede, siger Lars Schmidt.