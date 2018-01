Se billedserie Laila Stoltz (til højre) spurgte DSB's rejserådgiver om den billigste pensionistbillet fra Sorø til København. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Mange spørgsmål til DSB på bykontor-visit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange spørgsmål til DSB på bykontor-visit

Sorø - 09. januar 2018 kl. 18:22 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to rejserådgivere fra DSB havde travlt med at svare på kundernes spørgsmål, da der var åbent hus på Sorø Bykontor.

1. januar lukkede DSB salget af papir-togbilletter på bykontoret, der holder til på biblioteket i Storgade. Derfor havde DSB selv tilbudt at sende sit rejsehold af rejserådgivere et smut forbi Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Laila Stoltz mødte op til åbent hus for at blive klogere på sine rejser til København.

- Jeg er pensionist og har brug for at kunne rejse frit til København. Mindst to gange om ugen, forklarer hun.

Hun fandt ud af, at hvis hun rejser til København fra Sorø to gange om ugen eller mere, så er den billigste løsning at kombinere et tre zoners pensionist-periodekort til den første del af rejsen med samme type pensionistkort til den sidste del af rejsen i hovedstadsområdet. Årsagen er, at den særlige pensionistrabat på almindelige papir-togbilletter forsvinder den 18. marts. Og så er periodekortene den billigste løsning for Laila Stoltz.

Hun ærgrer sig over, at muligheden for at købe togbilletter på Sorø Bykontor med tiden er blevet mere og mere begrænset.

Siden 1. januar har det kun været muligt at købe pensionistkort, månedskort og optanke og købe Rejsekort på bykontoret - dog ikke det personlige Rejsekort, som skal bestilles på internettet. Ændringerne påvirker også økonomien hos bykontoret, som får provision af billetsalget.

- Det er rigtig ærgerligt. Mange ældre kan ikke finde ud af at bruge billetautomaterne. Jeg ser ellers Sorø som en god og aktiv by, og jeg kan ikke forstå, at der ikke er økonomi i at have et billetsalg her. Sorø skal ikke være en by med et trinbræt, siger Laila Stoltz.

Til gengæld kan hun godt lide idéen med at kombinere biblioteket med bykontoret.

- Jeg synes, det er genialt at koble det sammen med biblioteket. Jeg kan se, at her kommer mange forskellige mennesker. Det er et aktiv for byen. Så jeg håber ikke, at de sidste muligheder også bliver skåret væk. Og bykontoret skal også endelig reklamere så meget som muligt for sig selv, siger Laila Stoltz.

Pernille Simonsen arbejdede på det daværende turistkontor. Nu er hun den daglige leder af bykontoret, og her møder medarbejderne næsten hver dag de borgere, der bliver berørt af ændringerne i billetsalget.

- Det rammer alle dem, der ikke bruger en smartphone. Der er mange, som bare skal have en togbillet for at besøge familien, men det kan vi ikke hjælpe med. Vi kan kun hjælpe ved at fortælle om Rejsekortet og prøve at få dem til at bruge det. Folk er kede af det, men der er ikke rigtig noget, vi kan gøre, siger Pernille Simonsen.

Margit Skautrup er rejserådgiver hos DSB. Hun forklarer, at færre og færre køber billetter på de betjente salgssteder.

- Der bliver ikke solgt billetter nok til, at det kan svare sig. Der er heller ikke noget stort billetsalg i for eksempel Aalborg eller Esbjerg. Så det er også noget med at komme i gang med at lære de elektroniske måder at købe billet på, for eksempel med hjælp fra Ældresagen, siger Margit Skautrup.

Bykontorets åbningstider følger Sorø Biblioteks betjente tider. Det er mandag, tirsdag og torsdag klokken 10 til 17, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 10 til 13.