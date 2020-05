Mange leveringer - men færre strøgkunder

Selvom Sorø Blomster har fået mange opkald med blomsterbestillinger, så har manglen på strøgkunder gjort, at der ikke har været mere travlt end normalt. Indehaver Line Fransson roser dog kunderne for den massive opbakning.

Da Mette Frederiksen kom med sin udmelding om, at Danmark »lukkede ned«, valgte Line Fransson i en periode på cirka tre uger at drive blomsterforretningen alene og sende personalet hjem, men det var hårdt! De to unge piger, de to dekoratører og Line er derfor tilbage på fuld kraft.

- Jeg er så taknemmelig for den opbakning og støtte, butikken - og jeg - har fået. Det varmer! På den måde er kunderne også med til at sikre, at butikken fortsat er her, når corona-krisen forhåbentlig snart er ovre, siger hun med et smil, mens telefonen ringer med endnu en blomsterbestilling.