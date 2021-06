Mange forslag til en bedre bymidte

Se billedserie Der kom mange gode forslag på bordet, da Sorø Kommunes projektgruppe for Forskønnelse af Sorø Midtby og Udviklingspunkt Sorø holdt dialogmøde. Foto: Merete Jensen

Sorø - 27. juni 2021 kl. 14:25 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har i Budget 2020 og 2021 afsat midler til forskønnelse af Storgade og Torvet, for man ønsker at sikre, at bymidten - også i fremtiden - vil være et attraktivt område, både for lokale og for turister. Foreløbig er der afsat 1 mio. kroner som første skridt i en mere langsigtet plan for bymidten.

Projektgruppen for Forskønnelse af Sorø Midtby og Udviklingspunkt Sorø havde torsdag eftermiddag indbudt til dialogmøde og workshop på Sorø Bibliotek, hvor der blev drøftet forskellige idéer og tiltag, samt hvad man ønsker at prioritere først, når der tages hul på den helhedsplan, som byrådet også har afsat midler til.

De inviterede var repræsentanter fra Erhvervsudviklingsrådet, Sorø Handel og Service, Sorø Bibliotek og Bykontor, Sorø Kunstmuseum og Sorø Bymuseum, Stiftelsen Sorø Akademi, Bevaringsforeningen, Lokalhistorisk Arkiv samt Sorø Julefond.

Den generelle snak tog udgangspunkt i et idékatalog som var udleveret på forhånd. To initiativer ér der allerede taget beslutning om, nemlig udskiftning af gadelamperne i Storgade samt udskiftning og reducering af vejtræerne i Storgade. Dermed resterer der cirka 500.000 kroner, som kan bruges til forskønnelse af midtbyen, og idéoplægget rummede elleve mulige udviklingsmuligheder, som altså blev diskuteret ivrigt ved eftermiddagens møde.

- Der er mange ting, vi er enige om! Vi vil gerne skabe sammenhæng i byen, og så vil vi gerne skabe et oplevelses- og handelsrum med respekt for den kulturarv, som byen rummer. Men vi skal se disse ting i forhold til »det lange stræk« - altså, hvad der er den egentlige vision for byen, lyder det fra Michael von Bülow, formand for Erhvervsudviklingsrådet.

Biblioteksleder Mia Sørup supplerer:

- Jeg tror, at projektgruppen har fået god feedback fra eftermiddagens møde - naturligvis ud fra den ramme, der er udstukket. Der er kommet mange gode forslag - både på den korte og den lange bane, siger hun.

Der er heller ingen tvivl om, at dialogmødet vækkede stærke følelser og ivrig debat, da deltagerne gruppevis diskuterede mulighederne for indre by. Der blev blandt andet udtrykt ønske om mere grønt i bybilledet, større fokus på bevaringsværdige bygninger og kulturelle seværdigheder, en flytbar scene og/eller springvand på Torvet, færre parkeringspladser i selve Storgade, navigationsskilte, kunstværker i bybilledet og muligheden for at lave Sorø til en helhedsoplevelse med en gennemgående »rød tråd« og meget, meget mere.

- Vi skal bare huske på, at dette udelukkende er forslag! Alt er stadig på idéplan. Men disse forslag kan allerede nu tænkes ind i en samlet vision for midtbyen, siger Michael von Bülow.

- Nu har I givet os nogle gode bud på, hvilken retning I ønsker, at pengene skal fordeles. Da vi gerne vil lave en bred inddragelse, vil vi lave en paneldebat og en stand på Folkemødet i september, hvor borgere og øvrige interessenter kan komme med inputs. Så er det op til politikerne at beslutte, hvordan midlerne endeligt skal fordeles, lød det afsluttende fra tovholder på eftermiddagens dialogmøde, Tanja Krøyer Jørgensen fra Sorø Kommune.