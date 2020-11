Mia Sørup er godt tilfreds med, at Sorø og Dianalund biblioteker placerer sig i toppen i statistikken over besøgende. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Mange benytter Sorø-bibliotekerne

Sorø - 23. november 2020 kl. 14:08 Kontakt redaktionen

Bibliotekerne i Sorø Kommune ligger rigtig godt i statistikken over, hvor mange borgere, der besøger bibliotekerne.

I undersøgelsen fra Danmarks Statistik ligger Sorø Kommune i den næstbedste kategori, og det skal man til København og Nordsjælland eller den allersydligste del af Sjælland for at finde bedre øst for Storebælt. I kommunerne på Midt- og Vestsjælland er Sorø Kommune i top.

- Det er jo dejligt for os at se at vi ligger i toppen, siger Mia Sørup, der er leder af Sorø Bibliotek og Bykontor.

- Vi har som så mange andre udfordringen med, at hovedbiblioteket ligger i Sorø, og der er langt fra borgerne i de små byer i kommunen ind til et bibliotek. Så det er dejligt at se, at vores tiltag virker. Vi har lavet rigtig mange arrangementer, og vi har været og er stadigvæk en attraktiv samarbejdspartner, der sørger for at biblioteket er for alle. Men vi vil selvfølgelig stræbe efter at komme højere op listen, hvorfor vi blandt andet har stor fokus på, hvordan vi kan bringe biblioteket ud i hele kommunen.

- For os er det vigtigt at være et sted, hvor fællesskaber opstår, og i den her tid er det især vigtigt, at vi også er et sted, hvor man trygt kan mødes, fortsætter hun.

- Vi holder fortsat vores arrangementer, hvor vi er omhyggelige med at følge retningslinjerne. Vi sørger derfor for at opfordre til og skabe god afstand mellem deltagerne, der er håndsprit og sprit til overflader på hele biblioteket, og vi minder alle om, at de skal bære mundbind eller visir, når de besøger os.

- Det er desuden vigtigt, at vi også favner alle, der ikke har lyst til eller mulighed for at komme ned på et af vores biblioteker, siger Mia Sørup.

- Derfor bruger vi også mange ressourcer på det digitale bibliotek som eReolen, eReolen Go, Litteratursiden og Filmstriben samt på at holde arrangementer, hvor man i en eller anden form kan deltage digitalt. Vi vil i øvrigt rigtig gerne bevæge os fra at være et bibliotek, hvor man "bare" kommer for at låne og aflevere bøger, og derfor vi har udviklet en ny handleplan, der skal føre os den vej.

Undersøgelsen viser dog, at lån og aflevering af bøger på landsplan stadig er den væsentligste grund til at komme på biblioteket.