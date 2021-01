Jesper og Katrine Johannesen har opført et nyt lavenergihus på Krøjerup Overdrev 7. Der hører 14 tønder land til ejendommen. Her er de i gang med at opbygge et lille naturcenter. Foto: Jens Wollesen

Manfredslund: LAG er klar med 245.000 kr. til nyt projekt

Der var glæde hos Jesper og Katrine Johannesen på Krøjerup Overdrev 7, da LAG forleden kunne meddele parret, at organisationen, der støtter projekter i landdistrikterne, har bevilget 245.000 kroner til et nyt projekt på landstedet Manfredslund, hvor de to har planer om at videreudbygge Krøjerup Naturcenter.

