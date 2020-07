Mand med bajonet og riffel

En 56-årig mand fra Birkerød havde noget tid holdt til i en kælder til et hus i Stenlille. Ejeren af huset ville imidlertid gerne have, at den 65-årige flyttede ud igen.

Det ville den 65-årige ikke umiddelbart, så fredag klokken 15.43 kom politiet til for at hjælpe med situationen. Her fandt de ud af, at den 65-årige havde en bajonet på sig, og blandt hans ejendele fandt betjentene desuden en gammel riffel. Så den 65-årige blev sigtet efter våbenloven og bortvist fra stedet.