Mand i uheld måtte afgive blodprøve

En 54-årig mand var onsdag involveret i et solouheld. Politiet modtog klokken 15.57 anmeldelse om uheldet, der fandt sted på Alstedvej.

Der skete kun materiel skade ved uheldet, men politiet valgte at tage en blodprøve på bilisten, da betjentene mistænkte ham for at være spirituspåvirket.