Mand fløjet til Riget efter brand

En brand fredag morgen var årsag til, at en 79-årig mand måtte flyves til Rigshospitalet med en alvorlig røgforgiftning.

Ifølge brandvæsnet blev branden formentlig udløst af en brændeovn i huset på Assentorpvej. Ilden brændte igennem gulvet og bredte sig til en væg og ind på et værelse.

En mand, der kom for at afhente vasketøj, opdagede flammerne i huset og slog alarm klokken 8.12. På det tidspunkt havde branden allerede raseret bygningen i et godt stykke tid.