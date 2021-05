Mand fik ildebefindende og bragede gennem hegn og ind i betonmur

Klokken 09.16 søndag morgen blev Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kaldt ud til et trafikuheld, hvor en mandlig bilist angiveligt havde fået et ildebefindende, der førte til uheldet.

Det oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Fasteres Politi til sn.dk.

Den mandlige fører af bilen fik ifølge vagtchefen angiveligt et ildebefindende, hvorefter han mistede herredømmet over bilen, der bragede igennem et hegn og ind i en betonmur.

Blisten var ved bevidsthed, da politi og redningsmandskab nåede frem, men han blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet.

Ifølge vagtchefen var han ikke kommet alvorligt til skade i forbindelse med uheldet, men en læge har skønnet, at han havde bedst af at komme hurtigt til Rigshospitalet.

Der er endnu ingen yderligere oplysninger om mandens alder eller nuværende tilstand.