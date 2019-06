Man kan sætte hegn op - eller invitere inden for

Se billedserie Niels Vandrefalk er teaterleder på Holberg Teatret. - I stedet for at slå tilbage har vi valgt at vende den anden kind til og invitere byens unge ind til en af vores forestillinger. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Holberg Teatret har gennem flere år haft store problemer med hærværk mod teatrets friluftsscene i Akademihaven. Nu forsøger teatret at forebygge - med en invitation til byens unge. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Nogle foreslog, at Holberg Teatret kunne sætte et hegn op omkring friluftscenen i Akademihaven, når øvningen til årets forestilling går i gang - i et forsøg på at forhindre, at nogle af byens unge vandaliserede scene og udstyr forud for premieren den 1. juli 2019.

Men teaterleder Niels Vandrefalk, alle de involverede i forestillingen og teatrets bestyrelse vil hellere gå en anden vej. En vej man kan kalde venlighedens vej.

- I stedet for at slå tilbage har vi valgt at vende den anden kind til og invitere byens unge ind til en af vores forestillinger, fortæller teaterleder Niels Vandrefalk, der har arrangeret en gratis særforestilling for alle Sorø Kommunes unge fra 7.-9. klasse og Sorø Akademi Skoles elever lørdag den 22. juni klokken 19.30.

Baggrunden for initiativet er, at Holberg Teatret i cirka syv af de i alt 10 år med friluftsscene i Akademihaven har haft store problemer med hærværk.

Det er tydeligt for Niels Vandrefalk, at det er unge mennesker, der holder fest, og at nogle af dem har parkeret den sunde fornuft og almindelig ansvarlighed derhjemme. De efterlader knuste flasker, bålrester og skrald på området ved scenen, lige som de har smadret et bord og en gøglervogn.

- Sidste år overnattede jeg tre gange ved teatret for at sikre mig, at der ikke skete noget. Når der bliver ødelagt noget, bliver jeg ærlig talt så ked af det, og det giver os store bekymringer og koster penge, fortæller Niels Vandrefalk.

Han tror ikke på, at det nytter at sætte hegn op eller hyre et vagtfirma, og han ønsker heller ikke »et fængsel«.

- Det vil ødelægge hele den magiske stemning og den atmosfære, der er omkring scenen i Akademihaven, mener han.

- Når jeg snakker med de unge, er det jo fornuftige unge mennesker, så nu appellerer vi til deres ansvarlighed ved at give dem en fantastisk teateroplevelse. Når de selv oplever, hvad teatret kan, og når vi rækker hånden frem, tror og håber jeg, at de vil passe bedre på vores teater, siger Niels Vandrefalk.

Det er gratis for kommunens unge at komme med til særforestillingen den 22. juni, og SSP Sorø hjælper med at informere de unge om tilbuddet.

- Alle involverede i forestillingen møder ekstraordinært ind til denne særforestilling, så jeg håber virkelig, at de unge bakker op om vores initiativ, siger teaterlederen.

Holberg Teatret spiller i år »Ulysses von Ithacia« fra mandag 1. juli kl. 19.30 til og med lørdag 6. juli. Der er åbne generalprøver for alle lørdag-søndag 29.- 30. juni kl. 19.30.

Billetsalget åbner 1. juni på billetten.dk og Sorø Bykontor tlf. 57 87 70 20 el. Holberg Teatret 20 16 02 16.

Man kan se mere om forestillingen på www.holbergteatret.dk