Et våbenskjold kan have mange forskellige udtryk, men det skal sige eller vise noget om personen, der har det. Privatfoto

Mal dit eget våbenskjold

Som en del af sommerferieaktiviteterne i Sorø Kommune tilbyder Sorø Museum nu kommunens børn og unge, at de kan komme til at få en ganske fornem fremtid med eget våbenskjold.

Torsdag den 16., 23. og 30. juli fra klokken 11.00-16.00 holder værkstedet nemlig åbent, og der kan man få mulighed for at skabe et våbenskjold.