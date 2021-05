Artiklen: Mægler skal forsøge at sælge storparcel

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Sorø har besluttet, at en ejendomsmægler skal forsøge at sælge storparcel nummer 12 i Rørstensgård-udstykningen på Frederiksberg.

Sagen blev behandlet som et lukket punkt på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Der har tidligere været usikkerhed om arealet på grund af en gravetilladelse, som Region Sjælland dog nu har trukket tilbage, og dermed er vejen banet for nybyggeri.

Politikerne skulle vælge mellem at lade Sorø Kommune selv byggemodne eller få en mægler til at forsøge at sælge grunden.