Foto: Per Christensen

Der bliver først Drengerøvsaften i august 2021. Billedet er fra arrangementet i 2019. Foto: Per Christensen

Måske light-version af »Sjov i gaden«

Gitte Nielsen og Lotte Krogh, der er en del af eventgruppen for arrangementet »Sjov i gaden« i uge 34 i Stenlille, kan simpelthen ikke få ordet »aflyst« ud af deres mund. Derfor vil og kan de heller ikke sige »aflyst« om arrangementet, der hvert år samler byen til aktiviteter, hygge og fællesskab.

- Men »Sjov i gaden« i Stenlille vil under alle omstændigheder ikke blive, som det plejer at være. Måske bliver det slet ikke, siger de to tovholdere.