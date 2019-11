Leif Møller (tv.) her sammen med Jørgen Tybrind er bekymret for fremtiden for Tude Å. Udsætningsforeningen mener, at grusgravninger er årsag til, at grundvandet nu er sænket så meget, at det har voldsomme følger for Tude Å. Foto: Anders Ole Olsen

Lystfiskere: Grusgravning er nu til skade for livet i Tude Å

Fiskebestanden er under pres i Tude Å, og især området ved Tiendevad er hårdt ramt med baggrund i, at det kniber med vandføringen i sommermånederne. Det mener Udsætningsforeningen Vestsjælland, der nu gør endnu et forsøg på at få Sorø Kommune til at gribe ind. Kommunen er dog ikke enig i fremstillingen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her